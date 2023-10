Krieg in Nahost:Das erschütterte Volk

Zwei Wochen schon tobt der neue Krieg in Nahost, kein Ende ist in Sicht und nicht einmal eine Richtung: Bleibt der Kampf begrenzt, oder kommt es zur großen, regionalen Konfrontation? Wer Einordnung sucht, findet nur Statistiken: 1400 Tote meldet die israelische Seite, mehr als 3500 die palästinensische - und es sind mehr als 200 Geiseln in der Hand der Terroristen. Tausende Raketen hat die Hamas schon auf Israel abgefeuert, Tausende Angriffe hat Israels Luftwaffe auf den Gazastreifen geflogen. Hunderttausende sind dort schutzlos auf der Flucht und warten auf humanitäre Hilfe. So weit die Zahlen zum Grauen.

Vieles andere aber bleibt immer noch im Nebel, angereichert durch Pulverdampf. Nach dem Terrorüberfall der Hamas ist Israel zwar inzwischen wieder in der Offensive. Aber die Erschütterung will nicht nachlassen. Von einem "Kollaps" sprechen die Israelis, einem Zusammenbruch aller Gewissheiten, weil sie der Staat nicht hat schützen können. Wirtschaftlich und militärisch hat sich das Zehn-Millionen-Volk schließlich stets als eine Art Supermacht verstanden, stärker als jeder andere in der Region, so stark sogar, dass Deutschland Schutz sucht unter einem israelischen Raketenabwehrsystem. Und dann versagen Regierung, Armee und Geheimdienste gegenüber einer Terrorbande aus Gaza. Kein Wunder also, dass die Israelis sich nun fragen, wie weit sie ihren Institutionen noch trauen können in diesem Krieg.

Als eine Art Goldstandard für die Kriegsführung hat in Israel immer der Sieg im Jahr 1967 gegolten. Der Triumph schwingt schon im Namen mit: Sechstagekrieg! Nach diesem Muster wurden zwar nicht alle, aber viele israelische Kriege geführt: kurz, heftig und schmerzhaft vor allem für die Gegner. Jetzt aber stimmen die Politiker und Armeeführer das Land auf einen langen, zähen Kampf ein, bis das erklärte Ziel erreicht ist: die Zerschlagung der Hamas. In den Fernsehstudios überbieten sich die Experten mit Prognosen. Monate könne das dauern, heißt es, Jahre gar.

Der Häuserkampf ist ein Heimspiel für die Hamas

Wirkliche Klarheit gibt es nicht einmal über die nächste Stufe. Die an der Gaza-Grenze zusammengezogene Streitmacht deutet gewiss auf eine Bodenoffensive hin. Jüngste Äußerungen aus der Führung lassen auch erwarten, dass sie bald beginnt. "Noch seht ihr Gaza von Weitem, bald werdet ihr es von innen sehen", rief Israels Verteidigungsminister Joav Gallant den Soldaten Ende der Woche bei einem Truppenbesuch zu. Doch die Gefahren dieser Mission sind kaum abzuschätzen. Der Häuserkampf ist ein Heimspiel für die Hamas. Und wenn Israels Armee einmal drin ist, bleibt immer noch die Frage offen: Wie kommt sie wieder raus? Was also soll aus Gaza werden nach dem Sieg über die alten Herrscher?

Bedrohlicher noch ist, dass die Schlachten um Gaza nur der Auftakt sein könnten zu einem weit größeren Krieg. Wie groß, weiß keiner. Wie gewaltig aber die Nervosität ist, wurde in der Nacht zum Freitag klar, als die US-Marine meldete, sie habe über dem Roten Meer drei Raketen aus Jemen abgefangen, die mutmaßlich von den dortigen Huthi-Rebellen in Richtung Israel abgefeuert worden seien. Auch diese Truppe wird von Iran gesteuert und gehört zu jenem Kreis, der von der Hamas bei Kriegsbeginn zur "Einheit der Schlachtfelder" aufgerufen wurde.

In Israel haben mehr als 100 000 Menschen aus Angst vor Angriffen ihre Häuser verlassen

Explosiv ist die Lage bereits an Israels Nordgrenze, wo die Hisbollah jeden Tag ein wenig mehr Öl ins Feuer gießt. Noch sind das nur Provokationen, aber eine Eskalation ist jederzeit möglich. Die Entscheidung liegt nicht in Israels Hand, sondern bei Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah und seinen Paten in Teheran. Vorsorglich wird auf israelischer Seite schon die Zivilbevölkerung in Sicherheit gebracht, am Freitag erfolgte der Aufruf auch für die 22 000 Bewohner der Kleinstadt Kirjat Schmona.

Rund um Gaza und an der Grenze zu Libanon haben damit nun bereits weit mehr als 100 000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Und zwischen den Fronten im Süden und im Norden gilt es noch das Westjordanland im Blick zu halten, denn auch hier droht Gefahr. Die Hamas hofft, dass sich die dort lebenden Palästinenser in einer neuen Intifada dem Kampf gegen die israelischen Besatzer anschließen.

Diplomatisch gibt es rund um dieses Pulverfass zwar viel Bewegung, aber das bezieht sich allein auf Reisetätigkeiten. Von US-Präsident Joe Biden bis zur deutschen Außenministerin Annalena Baerbock bemühen sich viele vor Ort um eine Deeskalation. An diesem Samstag kommt ein illustrer Kreis in Kairo zu einem "Friedensgipfel" zusammen. Der UN-Generalsekretär ist dabei, und zahlreiche Staatenlenker aus der arabischen Welt und Europa haben zugesagt. Doch mit Ergebnissen ist kaum zu rechnen. Die Waffen sind gerade viel lauter als alle Worte.