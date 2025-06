Von Peter Burghardt, Washington

Es dauerte nur Stunden, ehe Ansätze von Panik in so etwas wie Hoffnung im Mittleren Osten umschlugen. Kein Mensch hätte damit gerechnet, dass an diesem Tag des Krieges von Israel und zuletzt ja auch den USA gegen Iran auf einmal von Frieden die Rede sein würde. Erst erfuhren die Amerikanerinnen und Amerikaner am Montag, dass Iran soeben den wichtigsten Armeestützpunkt der US Army am Golf beschossen habe. Es war die Mittagszeit im siedend heißen Washington, als weit weg bei der Al Udeid Air Base in Katar Explosionen gemeldet wurden. Bilder zeigten, wie am Abendhimmel über Doha Raketen zerplatzten, getroffen von der Flugabwehr.