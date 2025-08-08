Bundeskanzler Merz hat angekündigt, die Ausfuhr bestimmter Rüstungsgüter nach Israel zu stoppen. Macht er nun auch den Weg für europäische Sanktionen frei? Dazu gibt es verschiedene Pläne – ein Überblick.

Von Vivien Götz, Josef Kelnberger und Sina-Maria Schweikle, Berlin/Brüssel

Die Idee erschien bislang absurd: Eine deutsche Regierung verhängt Sanktionen gegen Israel. Den jüdischen Staat bedingungslos zu unterstützen, gehört zur deutschen „Staatsräson“, wie es Kanzlerin Angela Merkel einmal formulierte. Doch die Gewissheiten scheinen zu bröckeln. Das zeigte am Freitag die Entscheidung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), den Export von Rüstungsgütern nach Israel zu stoppen. Zu erschreckend ist das Leid, das die israelische Armee bei ihrem Feldzug gegen die Terrorgruppe Hamas in der palästinensischen Zivilbevölkerung anrichtet.