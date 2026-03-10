Er las von einem Zettel ab, im Ton erklärend, nicht triumphierend. Wladimir Putin klang – wie so oft – ein wenig wie ein Lehrer, der Schülern die Grundrechenarten beizubringen versucht. Die Adressaten seiner Lektion waren jedoch nicht in erster Linie die Berater und Regierungsmitglieder, die im Kreml zusammengerufen worden waren, um die Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf den Ölpreis zu besprechen. Putin hatte am Montag eine Botschaft für die Welt, vor allem für die Europäer. Und natürlich für Donald Trump.