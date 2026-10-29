Russlands Bereitschaft zu Dreier-Friedensgesprächen mit der Ukraine und den USA hängt nach Angaben des Kremls auch von möglichen ukrainischen Angriffen am russischen Tag der Nationalen Einheit am 4. November ab. Sollte es während öffentlicher Großveranstaltungen zu außergewöhnlich schwerem Beschuss kommen, werde sich dies wahrscheinlich auch in gewisser Weise auf die Stimmung auswirken, sagte der außenpolitische Kreml-Berater Juri Uschakow dem staatlichen Fernsehsender Westi. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hofft eigenen Angaben zufolge auf ein trilaterales Treffen von Unterhändlern in Abu Dhabi zwischen dem 6. und 10. November.