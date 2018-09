18. September 2018, 09:53 Uhr Krieg in Syrien Russisches Militärflugzeug über dem Mittelmeer verschwunden

Vor der syrischen Mittelmeerküste ist nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums eines seiner Militärflugzeuge verschwunden.

An Bord der Iljuschin Il-20 seien 14 Besatzungsmitglieder gewesen.

Unklar ist, ob es sich um einen Abschuss handelte und wer für einen solchen verantwortlich sein könnte.

Die israelische Luftwaffe habe die Maschine in die Schusslinie syrischer Raketen gedrängt, vermutet das russische Verteidigungsministerium.

Inmitten nächtlicher Luftangriffe auf Syrien ist ein russisches Militärflugzeug mit 14 Soldaten über dem Mittelmeer verschwunden. Ein Abschuss durch einen Fehltreffer ist nicht ausgeschlossen. Die Propellermaschine sei vom Radar verschwunden, teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag der Agentur Tass zufolge mit.

Der letzte Kontakt habe gegen 23 Uhr Moskauer Zeit stattgefunden. Das russische Aufklärungsflugzeug vom Typ Iljuschin Il-20 habe sich auf dem Rückweg zu der russischen Militärbasis Hmeimim nahe der Küste im Westen Syriens befunden. Die russischen Streitkräfte unterstützen Regierungstruppen in Syrien.

Unklar blieb, welche der am Syrienkrieg beteiligten Parteien die russische Maschine getroffen haben könnte. Vorwürfe richteten sich unter anderem gegen Israel und die syrische Luftabwehr.

Die Il-20 sei verschwunden, als vier israelische Kampfflugzeuge Ziele in dem Gebiet angegriffen hätten, hieß es in der Mitteilung des russischen Militärs. Die israelische Luftwaffe habe die Maschine in die Schusslinie syrischer Raketen gedrängt, vermutet das russische Verteidigungsministerium. Eine französische Fregatte habe zur gleichen Zeit Raketen abgefeuert.

Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte macht Israel für den Angriff verantwortlich. Ein israelischer Raketenangriff habe ein Waffendepot nahe einer Industriezone östlich der Stadt Latakia getroffen, berichtete die Beobachtungsstelle. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu. "Wir kommentieren keine Berichte in ausländischen Medien", sagte eine Sprecherin.

Israel hat in den vergangenen Monaten mehrfach Ziele in Syrien angegriffen, wenn es dort Raketen- oder Waffenlager seines Erzfeindes Iran vermutete. Wie Russland und die libanesische Hisbollah-Miliz unterstützt Iran in Syrien die Führung von Präsident Baschar al-Assad.

Die USA äußerten sich nicht, wer in der Region Luftangriffe geflogen habe, es seien aber nicht die USA gewesen.