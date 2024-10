Die USA haben Israel vor juristischen Problemen gewarnt, sollte sich die humanitäre Lage im Gazastreifen nicht verbessern. Ein Reporter des Mediums Axios zitiert aus einem Brief von Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin an ihre jeweiligen israelischen Kollegen. Hingewiesen werde in dem Schreiben vom 13. Oktober auf US-Gesetze, die Militärhilfe an Staaten verbieten, die US-Lieferungen humanitärer Hilfe behinderten. Die US-Regierung hat zudem die israelischen Angriffe in Libanon kritisiert. „Wir haben Israel unmissverständlich mitgeteilt, dass wir ihre fast täglichen Angriffe in dicht besiedelten Gebieten in Beirut ablehnen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby. Seit September hat Israel zahlreiche Ziele in den südlichen Vororten Beiruts bombardiert und dabei auch mehrere Hisbollah-Anführer getötet.