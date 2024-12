Im Gazastreifen sind bei Angriffen des israelischen Militärs am Donnerstagmorgen mindestens zehn Menschen getötet worden, darunter fünf Journalisten. Mehr als ein Dutzend Menschen seien verletzt worden, teilten Rettungskräfte der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mit. Im Viertel Seitun in Gaza-Stadt seien fünf Menschen getötet und zwanzig verletzt worden, als ein Haus bei einem israelischen Luftangriff getroffen worden sei. Im Flüchtlingslager Nuseirat seien zudem fünf Journalisten getötet worden, als ihr Fahrzeug in der Nähe des Al-Awda-Krankenhauses unterwegs gewesen sei. Palästinensische Medien und örtliche Reporter berichteten, das Fahrzeug sei als eines der Presse gekennzeichnet gewesen.