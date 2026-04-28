US-Präsident Donald Trump sieht Teherans jüngsten Vorschlag für ein Ende des Iran-Kriegs Medienberichten zufolge skeptisch. Er habe den Vorschlag zwar nicht direkt abgelehnt, aber er hege Zweifel an der Aufrichtigkeit der iranischen Führung, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die New York Times berichtete ebenfalls, Trump sei mit dem Vorschlag nicht zufrieden. Der Entwurf sieht demnach eine Öffnung der Straße von Hormus und ein Kriegsende vor, Verhandlungen über das Atomprogramm soll es erst später geben. „Die Straße von Hormus ist im Grunde eine wirtschaftliche Atomwaffe“, sagte US-Außenminister Marco Rubio bei Fox News.