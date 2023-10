Von Tomas Avenarius, Netzer Chasani

Anita Tucker schaut aus dem Fenster und blickt in ihren Garten: Sonne, Palmen, Blumen, Grün. Es ist ein Paradies. Die alte Dame lebt mit ihrem Mann in einem lichtdurchfluteten Bungalow in Netzer Chasani, einer Ortschaft im Süden Israels. Sie hat es gut getroffen. Wirklich zuhause fühlt sich Anita Tucker aber nur, wenn sie auf die Rollos in der Küche blickt. Auf die Jalousien sind die schneeweißen Blumen aufgedruckt, die damals in Gaza am Strand blühten. Sie sagt: "Hier in Netzer Chasani" bin ich in meinem Haus. Aber ich bin hier nicht zuhause. Zuhause bin ich in Gaza."