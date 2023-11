Israels Verteidigungsminister Joav Gallant führt den Krieg um Gaza auch mit markigen Worten: "Israels Truppen nehmen ein Hamas-Bataillon nach dem anderen auseinander", verkündete er am Wochenende. Gaza-Stadt sei umzingelt und werde von Norden und von Süden her angegriffen. Eine direkte Drohung richtete er an den Anführer der Hamas . "Wir werden Yahya Sinwar finden und ihn eliminieren", sagte Gallant. "Wenn die Bewohner des Gazastreifens vor uns dort ankommen, wird das den Krieg verkürzen."

Vier Wochen nach dem traumatischen Terrorüberfall läuft Israels Gaza-Offensive auf höchsten Touren. Angegriffen wird am Boden, aus der Luft und vom Wasser her. Allem Anschein nach hat die Armee den Küstenstreifen in zwei Hälften geteilt. Die Kämpfe konzentrieren sich vornehmlich, aber längst nicht ausschließlich auf den nördlichen Teil mit Gaza-Stadt, wo im unterirdischen Tunnelsystem die wichtigsten Kommandozentren der Hamas liegen.

Als "Schreddern" wird die Taktik der Armee in den israelischen Medien beschrieben - sie gehe systematisch und zerstörerisch gegen Hamas vor. Das Ausmaß der Schäden sprengt den Bildern und Berichten aus dem abgeriegelten Gebiet zufolge jetzt schon alles bisher Dagewesene. Ganze Wohnviertel sind offenbar bereits dem Erdboden gleichgemacht worden. Klar ist dennoch, dass der vor einer Woche erfolgte Einmarsch mit Bodentruppen kein Durchmarsch wird. Vielmehr droht ein zäher Abnutzungskrieg, in dem die Zivilisten ständig zwischen den Fronten stehen werden. Fast 10 000 Tote meldet das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium in Gaza jetzt schon.

Israels Anspruch, nur militärische Ziele unter Beschuss zu nehmen, wird von der Realität ständig konterkariert - durch Raketenwerfer, die neben Kindergärten stehen, durch Terrorzellen, die sich nach israelischen Militärangaben in Krankenwagen verstecken, und ganz grundsätzlich durch die Gegebenheiten des übervölkerten Gazastreifens, die fast nirgends eine Trennung zwischen Zivilem und Militärischem zulassen. Auch Israels beständig wiederholte Aufforderung an die Bewohner des nördlichen Gazastreifens, sich im Süden in Sicherheit zu bringen, kann aus zwei Gründen keine Klarheit auf dem Schlachtfeld schaffen: Erstens hat die Hamas daran kein Interesse, sie missbraucht Zivilisten als Schutzschild. Zweitens kann Israel den Menschen, die nach Süden fliehen, auch dort keine Sicherheit garantieren. Obendrein ist auch dort die Versorgungslage katastrophal.

Eine Waffenruhe oder auch nur eine Waffenpause aus humanitären Gründen aber ist nirgends in Sicht. US-Außenminister Antony Blinken ist deshalb auf seiner aktuellen Nahost-Reise, bei der er am Sonntag auch noch einen überraschenden Abstecher nach Ramallah zu Palästinenserpräsident Mahmud Abbas einschob, bereits zwischen allen Stühlen gelandet. In Tel Aviv holte er sich eine derbe Abfuhr für den Vorschlag, wenigstens kurz einmal die Kämpfe ruhen zu lassen, um das Leid der Zivilbevölkerung zu lindern. In Amman, wo er mit mehreren arabischen Außenministern zusammentraf, sah er sich hilflos konfrontiert mit deren Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand.

Aus israelischer Sicht würde eine Unterbrechung der Kämpfe zum jetzigen Zeitpunkt die gesamte Strategie durchkreuzen, die Hamas unter maximalen und andauernden Druck zu setzen. Eine kurze Waffenpause könnten die Islamisten zur Regruppierung nutzen, einen offiziellen Waffenstillstand gar dazu, sich im Gazastreifen an der Macht zu halten. Mit Israels erklärtem Kriegsziel - der kompletten Zerstörung der Hamas - ist das nicht in Einklang zu bringen.

Wie weit bei manchem die Entschlossenheit führt, dieses Kriegsziel zu erreichen, ließ am Sonntag ein Minister der rechtsradikalen Partei "Jüdische Stärke" erkennen. Amichai Elijahu bezeichnete in einem Radiointerview auch einen Atombombeneinsatz in Gaza als "Option". Durchdacht war das nicht und auch nicht mehrheitsfähig. Nach einer kurzen und heftigen Aufwallung wurde er bis auf Weiteres von Kabinettssitzungen ausgeschlossen.

Eine ernsthaftere Auseinandersetzung im Innern aber droht der israelischen Führung bei einem anderen Thema: dem Schicksal der rund 240 in den Gazastreifen verschleppten Geiseln. Ganz Israel nimmt Anteil an jedem einzelnen Fall - und die Hamas weiß das zu nutzen als Waffe im Psychokrieg. Nun ließ sie verlauten, dass mehr als 60 der Geiseln infolge israelischer Luftangriffe vermisst würden, viele seien wohl von Trümmern verschüttet worden.

Um die Angehörigen der Geiseln herum hat sich eine Protestbewegung formiert, die eine Rettung zur Priorität in diesem Krieg erklären will. "Bringt sie nach Hause," lautet der nun überall erschallende Ruf. Am Samstagabend kamen Tausende in Tel Aviv zu einer Demonstration zusammen, bei der die Untätigkeit der Regierung in der Geiselfrage angeprangert wurde. Auch in Jerusalem trafen sich Demonstranten vor dem Wohnhaus von Premierminister Benjamin Netanjahu und forderten vehement dessen Rücktritt. Mitten im Krieg droht damit Unruhe an der Heimatfront.