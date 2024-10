Die Zahl der Todesopfer bei einem israelischen Angriff im nördlichen Gazastreifen ist nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Medienbüros auf 93 gestiegen. Rund 40 Menschen würden noch vermisst, sagte ein Sprecher. Zuvor war noch von mehr als 60 Toten die Rede gewesen. Die Angaben aus dem Gazastreifen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Nach Schilderungen von Augenzeugen war ein mehrstöckiges Wohnhaus in Beit Lahia getroffen worden. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man gehe den Berichten nach. Israels Armee ist seit Wochen wieder intensiv im Norden des Gazastreifens im Einsatz. Sie spricht von der Bekämpfung versprengter Zellen der islamistischen Terrororganisation Hamas. Die Versorgungslage in dem Gebiet ist Augenzeugen zufolge katastrophal. Zehntausende Zivilisten sind aus dem Areal geflohen. Nach Angaben der israelischen Armee wurden bei Kämpfen im Gazastreifen vier Soldaten getötet worden. Die Soldaten im Alter von 20 bis 22 Jahren kamen nach Medienberichten bei der Explosion eines Sprengsatzes in einem Gebäude in dem Flüchtlingsviertel Dschabalija ums Leben.