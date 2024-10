München – Die israelische Luftwaffe hat eigenen Angaben zufolge das Hauptquartier des Geheimdienstes der Hisbollah in Beirut angegriffen. Ein weiteres Ziel sei eine unterirdische Waffenfabrik ebenfalls in der libanesischen Hauptstadt gewesen, teilte das israelische Militär am Sonntag mit. Es seien drei Hisbollah-Kommandeure getötet worden. Bei israelischen Angriffen auf die Ortschaft Beit Lahija im nördlichen Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas am Samstag mindestens 73 Palästinenser getötet worden, darunter viele Frauen und Kinder. Zudem habe es Dutzende Verwundete gegeben, teilte das von der radikalen Palästinenser-Organisation geführte Medienbüro der Gaza-Regierung mit. Zahlreiche Menschen würden noch vermisst. Laut Medizinern wurde ein mehrstöckiges Gebäude angegriffen und mehrere Häuser in der Nähe beschädigt. Zunächst war von mindestens zehn, dann von mindestens 20 und kurz darauf von mindestens 60 Getöteten die Rede gewesen.