Israels Armee hat erneut eine Geisel aus der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas befreit. Ein 52-jähriger Beduine sei in einem schwierigen Einsatz im Süden des Gazastreifens gerettet worden, teilte das Militär am Dienstag mit. Der beim Terrorangriff am 7. Oktober Entführte sei in stabilem Zustand. Insgesamt konnte das Militär bisher acht Geiseln lebend befreien, zuletzt konnten im Juni vier Geiseln befreit werden. „Die israelischen Sicherheitskräfte werden weiterhin mit allen Mitteln daran arbeiten, die Geiseln heimzubringen“, hieß es in der Mitteilung. Hamas hat nach israelischer Zählung noch 108 Geiseln in der Gewalt. Mindestens ein Drittel von ihnen gilt als tot. Palästinensische Terroristen verschleppten am 7. Oktober mehr als 250 Menschen und töteten 1200 weitere bei dem beispiellosen Terroranschlag. Im Süden des Westjordanlands wurde am Dienstag Medien zufolge ein israelischer Araber erschossen, nachdem israelische Siedler in einen palästinensischen Ort eindrangen. Laut palästinensischen Medien erschossen Siedler den Mann, laut israelischen Medien schossen Soldaten.