Düstere Prophezeiung: Wladimir Putin in einer Ausstellung mit Namen "Superputin" in Moskau im Jahr 2017.

Von Viola Schenz

Wer konnte denn damit rechnen, dass Putin in sein Nachbarland einmarschiert? Seit jenem 24. Februar 2022 wird diese Dauerfrage gestellt, sie ist so bequem wie scheinheilig. Die Antwort lautet: Wir alle. Wir alle konnten damit rechnen, weil sich Indizien und Tatsachen über Jahre vor unseren Augen aufgetürmt hatten, etwa in Form eines gigantischen russischen Truppenaufmarsches mit 130 000 bewaffneten Soldaten entlang der ukrainischen Grenze.