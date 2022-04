Soll Deutschland der Ukraine schwere Waffen liefern? Der Druck auf den Bundeskanzler wächst. Russland kündigt "unvorhersehbare Konsequenzen" an, sollte der Westen Kiew weiter aufrüsten. Was bedeutet das genau - und wie geht es jetzt weiter?

Von Daniel Brössler, Berlin

Nach erheblichen militärischen Misserfolgen versucht Russland, westliche Staaten mit unverhohlenen Drohungen von Waffenlieferungen an die überfallene Ukraine abzubringen. Russland habe die USA in einer diplomatischen Note vor weiteren Waffenlieferungen gewarnt, berichtete die Washington Post am Freitag. "Wir fordern die USA und ihre Verbündeten auf, die unverantwortliche Militarisierung der Ukraine zu unterlassen, die unvorhersehbare Konsequenzen für die regionale und internationale Sicherheit impliziert", heißt es demnach in der Note. In den USA wird dies auch als Drohung mit dem russischen Nuklearpotenzial verstanden.