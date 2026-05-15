In Kiew sind bei einem russischen Luftangriff 24 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der nationale Rettungsdienst am Freitag nach Abschluss der 28-stündigen Bergungsaktion aus den Trümmern eines Wohnhauses mit. Unter den Toten seien drei Minderjährige. 48 Menschen wurden demnach verletzt. Das Wohngebäude im Südosten Kiews wurde laut Präsident Wolodimir Selenskij in der Nacht zum Donnerstag von einer russischen Rakete getroffen. Der Gesamtukrainische Rat der Kirchen und Religionsgemeinschaften forderte schärfere Sanktionen gegen die Russische Föderation, gegen russische Politiker sowie russische Religionsführer, „die sich durch ihre Billigung und Förderung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine mitschuldig machen“.