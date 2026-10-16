Dass Krieg in Europa herrscht, wenn auch noch recht weit weg von Deutschland, das erscheint auch nach mehr als vier Jahren noch ungeheuerlich. Einerseits. Andererseits ist es auch fast schon alltäglich. Durchbrochen wird die Abstumpfung nur dann, wenn die Nachrichten erkennen lassen, dass die Bedrohung näherrückt. So gerade geschehen. Rumänien und Bulgarien beklagen, dass Schiffe in ihren Gewässern seit Wochen mit Drohnen attackiert und teilweise versenkt werden .

Was diese Angriffe im Schwarzen Meer bringen sollen? Unklar. Sicher ist, dass sie unsere Grundnahrungsmittel treffen: Denn hier wird viel Getreide transportiert. Mein Kollege Frank Nienhuysen fordert deshalb „dringend“ eine Waffenruhe für Getreidelieferungen. „Sie ist im Interesse aller“, kommentiert er.

Ein anderer Krieg bewegt die Menschen besonders. Es gibt wenige Themen, die eine nette Runde so schnell in eine hitzige verwandeln, wie der Gazakrieg. Hier liegt die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel über Kreuz mit den sehr vielen Toten, die Israel zu verantworten hat. Was ist legitime Kritik an Israel? Wo wird es aktivistisch oder gar antisemitisch? So lauten die einfachen Fragen, deren Antworten schwierig sind.

Gerade die Linkspartei ist in diesem Feld unter Beobachtung, weil sie in Teilen stark mit propalästinensischen Kräften sympathisiert. Zu denjenigen, deren Name zuverlässig fällt, wenn es um dieses Thema geht, gehört Martha Kleedörfer, stellvertretende Landesvorsitzende der Linken in Berlin. Meine Kollegin Meredith Haaf hat sie porträtiert. Auch die bekannte irische Autorin Sally Rooney geht bei diesem Thema auf Konfrontationskurs. Sie unterstützt die Gruppe „Palestine Action“, die in Großbritannien verboten ist. Deswegen hat ihr Verlag sich entschlossen, ihre Bücher im Vereinigten Königreich nicht mehr zu vertreiben. Kleiner Trost: Der Verlag vertreibt sie in vielen anderen Ländern natürlich weiterhin.

Was heute wichtig ist

Trump: Es sei „schwieriger“ mit Selenskij zu verhandeln als mit Putin. US-Präsident Trump hat den ukrainischen Präsidenten Selenskij als Hindernis für einen Frieden mit Russland dargestellt. Wenn es ein Abkommen gebe, dann nur ohne Selenskij. „Er ist kein guter Mann für uns zum Verhandeln“, sagte er dem ultrakonservativen US-Sender Newsmax. Er sei „kein großer Fan von Selenskij“. Zum Artikel

Merz und Macron wollen das Verbrenner-Aus abschaffen. Eine finale Einigung steht noch aus, aber die Eckpunkte sind klar. Deutschland und Frankreich einigen sich auf einen Kompromiss, der den Verbrenner retten soll. Berlin lässt sich im Gegenzug auf strengere industriepolitische Vorgaben ein, bei öffentlichen Ausschreibungen europäische Anbieter zu bevorzugen. Zum Artikel

EU-Haushalt: So heftig ist der Milliarden-Streit. Der EU-Haushalt soll nach Wunsch der Kommission auf fast zwei Billionen Euro wachsen. Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Ländern, die vor allem an die EU zahlen und denen, die Geld bekommen, sind groß: Sie lägen „sehr weit auseinander“, sagte Bundeskanzler Merz, der das Haushaltsvolumen deutlich reduzieren will. Zum Artikel

Merz bei der Jungen Union: Das könnte Ärger geben. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst wird am Abend als erster beim Deutschlandtag der Jungen Union sprechen, morgen ist Merz dran. Im Mittelpunkt wird die Debatte um die Zukunft der CDU stehen. Die JU ist von der Mutterpartei enttäuscht. Die Parteijugend erwartet von der CDU-Führung Antworten auf die schweren Wahlniederlagen. Zum Artikel

Viele Frührentner arbeiten weiter – das wird auch vom Steuerzahler finanziert. Wer früher in Rente geht, kann seit einiger Zeit trotzdem unbegrenzt hinzuverdienen. Das Modell nutzen immer mehr Menschen, zeigen Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft und der Deutschen Rentenversicherung. Ein falscher Anreiz, findet das der ehemalige Wirtschaftsweise Peter Bofinger und fordert das Ende der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, besser bekannt als Rente mit 63. Zum Artikel

Rauchen und Vapen soll deutlich teurer werden. Der Bundestag hat eine Erhöhung der Tabaksteuer beschlossen. Die Preise sollen schrittweise steigen. Im Jahr 2023 starben rund 131 000 Menschen in Deutschland an den Folgen tabakbedingter Erkrankungen. Die Bundesregierung aber begründet den Schritt mit knappen Haushaltsmitteln. Die Gesetzesnovelle muss den Bundesrat noch passieren. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Warum Mastodon nicht das europäische X sein will. Mastodon-Chef Felix Hlatky erklärt im Interview mit SZ Dossier, warum dezentrale Netzwerke resilienter sein sollen und weshalb besonders aggressive algorithmische Feeds schärfer reguliert werden könnten. Auch wichtig: Die Telekom will sich auf eine große KI-Gigafabrik bewerben und verspricht einen Betrieb ohne Wasserverbrauch. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Wie ein Mittelständler aus dem Allgäu ins Visier Chinas geraten ist. Die EU arbeitet mit China an einem brisanten Deal. Brüssel soll ein chinesisches Unternehmen mit Russland-Bezug in Ruhe lassen, Peking dafür den Allgäuer Zulieferer Sindlhauser nicht mehr sanktionieren. Denn der ist Teil der Lieferkette des europäischen Chipmaschinenherstellers ASML. Der Fall zeigt, wie Chinas Führung die europäischen Lieferketten gezielt nach Schwachstellen durchsucht. Zum Briefing