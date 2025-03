Ukrainische und amerikanische Delegationen haben am Sonntag Gespräche in Saudi-Arabien aufgenommen. Erörtert werden sollten etwa Vorschläge zum Schutz von Energieanlagen und Infrastruktur, teilt der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow auf Facebook mit. Die ukrainisch-amerikanischen Gespräche dienen zur Vorbereitung der Verhandlungen zwischen russischen und amerikanischen Unterhändlern von diesem Montag an ebenfalls in Saudi-Arabien. Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte zuvor gesagt, er setze große Hoffnungen in die Gespräche über einen Waffenstillstand in Saudi-Arabien. Die USA erwarteten einen großen Fortschritt, sagte er im Sender Fox News. Er glaube daran, dass Russlands Präsident Wladimir Putin Frieden wolle. Putin beanspruche nicht ganz Europa, die Situation sei ganz anders als im Zweiten Weltkrieg. Was Witkoff damit genau meinte, blieb zunächst offen.