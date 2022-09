Die Ukraine hat Ortschaften in der Region Charkiw zurückerobert, wie sie mitteilt. Viele Gebäude in Charkiw sind jedoch bei russischen Raketenangriffen zerstört worden.

Von Markus C. Schulte von Drach und Christoph Koopmann, München

Russlands Streitkräfte geraten im Nordosten der Ukraine zunehmend unter Druck. Nach der großflächig erfolgreichen Gegenoffensive der ukrainischen Truppen in den vergangenen Tagen hat Kiews Armee nach eigenen Angaben weitere Ortschaften in der Region Charkiw zurückerobert. Die Front verläuft inzwischen offenbar entlang des Flusses Oskil nahe der Grenze zur Region Luhansk. Stellenweise gehen die Fortschritte womöglich sogar darüber hinaus: Serhij Hajdaj, Militärgouverneur von Luhansk, meldete am Dienstag, die Besatzer seien aus der Stadt Kreminna in seinem Verwaltungsgebiet geflüchtet. Gekämpft wird offenbar weiter um die nahe gelegene Kleinstadt Lyman, die zwischen dem inzwischen zurückeroberten Isjum und dem nach wie vor besetzten Lyssytschansk liegt.

Bundeskanzler Olaf Scholz telefonierte nach den militärischen Rückschlägen für Russland am Dienstag mit Präsident Wladimir Putin. Nach Angaben seines Sprechers drängte Scholz "angesichts der Ernsthaftigkeit der militärischen Lage und der Konsequenzen des Krieges in der Ukraine gegenüber dem russischen Präsidenten darauf, dass es so schnell wie möglich zu einer diplomatischen Lösung komme, die auf einem Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der russischen Truppen und Achtung der territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine basiert". Der Bundeskanzler habe betont, dass etwaige weitere russische Annexionsschritte nicht unbeantwortet bleiben würden.

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar erklärte, das Ziel sei, "alle Gebiete, die von der Russischen Föderation besetzt sind", zu befreien. Olexij Arestowytsch, Berater des ukrainischen Präsidialamtes, schrieb bei Twitter, "die Phase des Durchbruchs, des schnellen Vormarsches, des Tsunamis" sei vorerst durch "eine Phase der Konsolidierung" abgelöst worden - um von neuen Stellungen aus weitere Offensiven zu starten. Entlang der Front vom Osten bis in den Süden gibt es weiter Gefechte und Bodenangriffe der Invasionstruppen. Etliche Ortschaften, darunter auch die Städte Nikopol und Mykolajiw, lagen wieder unter russischem Beschuss mit Artillerie und Raketen.

Erfolge meldet die Ukraine von der Front bei Cherson im Süden. Dort sind die ukrainischen Truppen angeblich an einigen Stellen mehrere Kilometer Richtung Südosten vorgedrungen und haben eine Reihe von Ortschaften befreit. Insgesamt hätten die ukrainischen Truppen in diesem Monat im Süden und Osten der Ukraine bereits 6000 Quadratkilometer Boden zurückerobert, sagte Präsident Wolodimir Selenskij. In Cherson und seiner Umgebung wurden Brücken beschossen, um die Versorgung der russischen Truppen über die Flüsse Dnipro und Inhulez hinweg zu verhindern.

Um das Momentum zu erhalten und zu nutzen, erneuerte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba seine Forderung an die Bundesregierung, die Ukraine mit Panzern der Typen Leopard 2 und Marder zu unterstützen. Kuleba schrieb bei Twitter, aus Deutschland kämen jedoch "enttäuschende Signale". Dabei gebe es "kein einziges rationales Argument", die Lieferung dieser Waffen zu verweigern, "nur abstrakte Ängste und Ausreden".

Der Rüstungskonzern Rheinmetall teilte NDR und WDR unterdessen mit, er habe 16 von der Bundeswehr ausgemusterte Marder-Schützenpanzer "weitestgehend wiederhergestellt". Sie seien bereit zur Auslieferung, es liege jedoch keine Ausfuhrgenehmigung der Bundesregierung vor. Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) sind bislang gegen Leopard-2- und Marder-Lieferungen mit der Begründung, es werde keine deutschen Alleingänge geben.