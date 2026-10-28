US-Präsident Donald Trump hofft nach eigenen Worten auf ein baldiges Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij zur Beilegung des Ukraine-Kriegs. Bei den Bemühungen um eine Lösung des Konflikts seien große Fortschritte erzielt worden, sagte Trump. Putin hatte erklärt, Russland sei bereit, im November die von den USA vermittelten Gespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen. Er forderte dabei Sicherheitsgarantien für beide Länder sowie eine umfassende Sicherheitsarchitektur für Europa. Trump erklärt weiter, er habe ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping über nukleare Abrüstung geplant. Zudem kündigt er an, im November zum Gipfel des südostasiatischen Staatenbundes (Asean) in die philippinische Hauptstadt Manila zu reisen.