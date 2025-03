Bei russischen Drohnenangriffen sind in der Stadt Isjum im Gebiet Charkiw im Osten der Ukraine mindestens ein Mensch getötet und drei weitere verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch zwei Jugendliche, teilte der Zivilschutz mit. Die ukrainische Flugabwehr meldete 90 Drohnenangriffe in mehreren Regionen des Landes. Nach Angaben der Luftwaffe seien am Wochenende 47 von ihnen abgeschossen worden, Dutzende weitere seien verloren gegangen. Schäden wurden in vier Regionen im Norden, im Zentrum und im Süden des Landes gemeldet. Auch die Ukraine beschießt in ihrem Abwehrkampf russisches Gebiet mit Drohnen. Das russische Verteidigungsministerium berichtete, dass in der Nacht 31 ukrainische Drohnen zerstört worden seien. Im Gebiet Belgorod sprach Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow von einem Einschlag in einem Wohnhaus in der Stadt Gubkin. Eine Frau und ein sieben Jahre altes Kind seien verletzt worden.