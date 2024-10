Die US-Regierung hat gesicherte Erkenntnisse, dass sich nordkoreanische Truppen in Russland aufhalten. Das sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Rande eines Besuchs in Rom. „Was genau tun sie dort? Das bleibt abzuwarten“, sagte er: „Wenn sie die Absicht haben, an diesem Krieg im Namen Russlands teilzunehmen, dann ist das ein sehr, sehr ernstes Problem.“ Nordkorea soll nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes bereits 3000 Soldaten nach Russland geschickt haben. Das Auswärtige Amt in Berlin hat mit der Einbestellung des nordkoreanischen Geschäftsträgers auf die Berichte über einen möglichen Einsatz dieser Soldaten reagiert. „Wir würden einen solchen Schritt natürlich als Eskalation betrachten“, sagte eine Ministeriumssprecherin.