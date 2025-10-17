Dieser Liveblog ist archiviert und wird nicht mehr aktualisiert. Die aktuelle Berichterstattung finden Sie auf unserer Themenseite zum Krieg in der Ukraine.
Wichtige Updates
Selenskij: Wir brauchen starke Sicherheitsgarantien
Trump lobt das Outfit von Selenskij: „Sehr stilvoll“
Trump: Zweiertreffen mit Putin – aber in Kontakt mit Selenskij
Trump: Hoffen Krieg ohne "Tomahawks" beenden zu können
Trump und Selenskij sprechen im Weißen Haus
Linus Freymark
Merz: "Jetzt braucht die Ukraine einen Friedensplan"
Nach dem Treffen zwischen dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenskij und US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz weitere Schritte hin zu einem Waffenstillstand gefordert. "Jetzt braucht die Ukraine einen Friedensplan", erklärte der CDU-Politiker am späten Freitagabend.
Die europäischen Partner hätten Selenskij zugesagt, ihre Unterstützung auszubauen, "um Russland zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen". So wolle man etwa den Druck durch Sanktionen erhöhen und eingefrorenes russisches Staatsvermögen nutzen.
Merz erklärte, die Ukraine habe "die volle Unterstützung Deutschlands und der europäischen Freunde auf dem Weg zu einem Frieden." Man habe sich nach Selenskijs Treffen mit Trump abgestimmt und wolle die nächsten Schritte eng begleiten.
Die europäischen Partner hätten Selenskij zugesagt, ihre Unterstützung auszubauen, "um Russland zu ernsthaften Verhandlungen zu bewegen". So wolle man etwa den Druck durch Sanktionen erhöhen und eingefrorenes russisches Staatsvermögen nutzen.
Merz erklärte, die Ukraine habe "die volle Unterstützung Deutschlands und der europäischen Freunde auf dem Weg zu einem Frieden." Man habe sich nach Selenskijs Treffen mit Trump abgestimmt und wolle die nächsten Schritte eng begleiten.
Christoph Heinlein
Trump appelliert an Russland und Ukraine
US-Präsident Donald Trump hat Russland und die Ukraine aufgefordert, den Krieg sofort zu beenden. Es sei genug Blut vergossen worden, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. „Sie sollten dort aufhören, wo sie sind.“
In dem Post kurz nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Weißen Haus ging Trump mit keinem Wort auf die Tomahawk-Marschflugkörper ein, die die Ukraine zuvor für ihre Verteidigung gegen den Aggressor Russland erbeten hatte. Das war als Gesprächsthema des Treffens angedacht gewesen. Es blieb unklar, wie aktuell die konkrete Position der USA dazu ist.
„Lasst beide den Sieg für sich beanspruchen, lasst die Geschichte entscheiden!“, schrieb Trump. Es sei an der Zeit, das Töten zu stoppen und einen „DEAL“ zu machen. Trump schloss seinen Post mit den Worten: „HÖRT AUF, GEHT IN FRIEDEN NACH HAUSE ZU EUREN FAMILIEN!“
In dem Post kurz nach seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Weißen Haus ging Trump mit keinem Wort auf die Tomahawk-Marschflugkörper ein, die die Ukraine zuvor für ihre Verteidigung gegen den Aggressor Russland erbeten hatte. Das war als Gesprächsthema des Treffens angedacht gewesen. Es blieb unklar, wie aktuell die konkrete Position der USA dazu ist.
„Lasst beide den Sieg für sich beanspruchen, lasst die Geschichte entscheiden!“, schrieb Trump. Es sei an der Zeit, das Töten zu stoppen und einen „DEAL“ zu machen. Trump schloss seinen Post mit den Worten: „HÖRT AUF, GEHT IN FRIEDEN NACH HAUSE ZU EUREN FAMILIEN!“
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The meeting with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine was very interesting, and cordial, but I told him, as I likewise strongly suggested to President Putin, that it is time to stop the killing, and make a DEAL! Enough blood has been shed, with property lines being defined by War and Guts. They should stop where they are. Let both claim Victory, let History decide! No more shooting, no more Death, no more vast and unsustainable sums of money spent. This is a War that would have never started if I were President. Thousands of people being slaughtered each and every week — NO MORE, GO HOME TO YOUR FAMILIES IN PEACE!
truthsocial.com
Christoph Heinlein
Selenskij: Wir brauchen starke Sicherheitsgarantien
Kurz nach dem Treffen im Weißen Haus tritt Wolodimir Selenskij in Washington vor die Presse. Er habe ein langes und sehr produktives Gespräch mit Donald Trump gehabt, und sie hätten vereinbart, in einigen Tagen erneut zu telefonieren. Er vertraue darauf, dass der US-Präsident den Krieg beenden wolle.
Dafür brauche die Ukraine allerdings Sicherheitsgarantien, um zu verhindern, dass Russland das Land erneut überfalle. Und diese Sicherheitsgarantien könne es nur mit US-amerikanischer Beteiligung geben. „Nur die USA sprechen mit Russland“, sagt er. Die Unterstützung aus Washington sei lebenswichtig für die Ukraine.
Das Thema Tomahawks sei nicht vom Tisch, doch könne er dazu keine Details weitergeben. Er verstehe, dass es ein sensibles Thema sei und die USA keine Eskalation wollten.
Auf die Frage einer Reporterin, ob er nun mehr oder weniger optimistisch sei als vor seinem Besuch bei Trump, antwortet Selenskij mit einem kurzen Lachen: „Ich bin realistisch.“
Dafür brauche die Ukraine allerdings Sicherheitsgarantien, um zu verhindern, dass Russland das Land erneut überfalle. Und diese Sicherheitsgarantien könne es nur mit US-amerikanischer Beteiligung geben. „Nur die USA sprechen mit Russland“, sagt er. Die Unterstützung aus Washington sei lebenswichtig für die Ukraine.
Das Thema Tomahawks sei nicht vom Tisch, doch könne er dazu keine Details weitergeben. Er verstehe, dass es ein sensibles Thema sei und die USA keine Eskalation wollten.
Auf die Frage einer Reporterin, ob er nun mehr oder weniger optimistisch sei als vor seinem Besuch bei Trump, antwortet Selenskij mit einem kurzen Lachen: „Ich bin realistisch.“
Christoph Heinlein
Selenskij verlässt das Weiße Haus
Um kurz vor 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit ist das Treffen der beiden Staatschefs zu Ende. Wolodimir Selenskij steigt in den riesigen SUV mit der US- und der ukrainischen Flagge auf der Kühlerhaube und fährt davon. In Kürze will er noch vor der Presse sprechen.
Dimitri Taube
Selenskij wenig begeistert von Idee für Russland-USA-Tunnel
Die von Moskau ins Spiel gebrachte Idee eines Tunnels zwischen dem russischen Sibirien und dem US-amerikanischen Alaska ist vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij wenig enthusiastisch aufgenommen worden. „Ich bin nicht glücklich darüber“, sagte der Ukrainer auf die direkte Frage von US-Präsident Donald Trump vor Journalisten in Washington. Zuvor hatte Trump das Vorhaben als „interessant“ bezeichnet.
Nach einem Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Trump hatte der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew am Donnerstag auf der Plattform X von einem Eurasien und Amerika verbindenden „Putin-Trump-Tunnel“ unter der Beringstraße geschrieben. An die Bohrfirma von X-Eigentümer Elon Musk gerichtet, bezifferte er die möglichen Kosten mit umgerechnet weniger als sieben Milliarden Euro.
Nach einem Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und Trump hatte der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew am Donnerstag auf der Plattform X von einem Eurasien und Amerika verbindenden „Putin-Trump-Tunnel“ unter der Beringstraße geschrieben. An die Bohrfirma von X-Eigentümer Elon Musk gerichtet, bezifferte er die möglichen Kosten mit umgerechnet weniger als sieben Milliarden Euro.
Dimitri Taube
Trump lobt das Outfit von Selenskij: „Sehr stilvoll“
US-Präsident Donald Trump hat das Outfit des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij bei dessen Besuch im Weißen Haus gelobt. Der Republikaner sagte, der Ukrainer sehe „schön“ aus in seinem Jackett und ergänzte: „Sehr stilvoll. Mir gefällt es.“ Selenskij trug eine schwarze Anzugjacke.
Der Kommentar weckte Erinnerungen an den Besuch des Ukrainers im Weißen Haus im Februar. Selenskij war für sein angeblich zu legeres Outfit kritisiert worden, ein rechter Online-Kommentator hatte die Beanstandungen vor laufenden Kameras im Oval Office geäußert. Selenskij erschien damals im schlichten Pullover – ein Symbol seiner Rolle als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, das auf US-Seite jedoch als Respektlosigkeit ausgelegt wurde.
Der Kommentar weckte Erinnerungen an den Besuch des Ukrainers im Weißen Haus im Februar. Selenskij war für sein angeblich zu legeres Outfit kritisiert worden, ein rechter Online-Kommentator hatte die Beanstandungen vor laufenden Kameras im Oval Office geäußert. Selenskij erschien damals im schlichten Pullover – ein Symbol seiner Rolle als Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, das auf US-Seite jedoch als Respektlosigkeit ausgelegt wurde.
Donald Trump fand für die schwarze Anzugjacke von Wolodimir Selenskij lobende Worte. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Dimitri Taube
Trump: Zweiertreffen mit Putin – aber in Kontakt mit Selenskij
US-Präsident Donald Trump will sich mit Kremlchef Wladimir Putin in Ungarn voraussichtlich zu zweit und damit ohne direkte Beteiligung der Ukraine treffen. Der Republikaner sagte bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Weißen Haus, es werde höchstwahrscheinlich ein Zweiertreffen, aber man wolle mit Selenskij zugleich in Kontakt bleiben. Es gebe viel böses Blut zwischen Moskau und Kiew. Trump ergänzte, man wolle es für jeden angenehm machen. Auf die eine oder andere Weise würden alle drei Seiten – Russland, Ukraine und USA – involviert sein, aber das könnte getrennt voneinander erfolgen, sagte er.
Christoph Heinlein
Trump: Hoffen Krieg ohne "Tomahawks" beenden zu können
US-Präsident Donald Trump bevorzugt im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs andere Wege als eine Bereitstellung von amerikanischen Tomahawk-Marschflugkörpern für die Ukraine. Hoffentlich könne man den Krieg beenden, ohne über Tomahawks nachdenken zu müssen, sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij im Weißen Haus. Der US-Präsident bekräftigte dabei erneut, dass auch die USA diese Waffe bräuchten.
Selenskij hatte die US-Regierung in den vergangenen Wochen immer wieder um die Lieferung von Tomahawks gebeten - und sich von dem Treffen mit Trump grünes Licht dafür erhofft. Sein Land könnte mithilfe solcher Waffen eine offensivere Rolle bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges einnehmen.
Selenskij hatte die US-Regierung in den vergangenen Wochen immer wieder um die Lieferung von Tomahawks gebeten - und sich von dem Treffen mit Trump grünes Licht dafür erhofft. Sein Land könnte mithilfe solcher Waffen eine offensivere Rolle bei der Abwehr des russischen Angriffskrieges einnehmen.
Dimitri Taube
Selenskij: „Trump hat eine große Chance, diesen Krieg zu beenden“
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hofft auf ein durch seinen US-Kollegen Donald Trump herbeigeführtes Ende des Krieges mit Russland. „Präsident Trump hat eine große Chance, diesen Krieg zu beenden“, sagte der Ukrainer vor dem Beginn von Unterredungen mit Trump in Washington. Beispiel sei die US-Vermittlung beim Erreichen der Waffenruhe im Gaza-Konflikt im Nahen Osten. Gleichzeitig sprach Selenskij Kremlchef Wladimir Putin den Willen ab, eine Waffenruhe zu vereinbaren.
Christoph Heinlein
Trump und Selenskij sprechen im Weißen Haus
Mit etwa 30 Minuten Verspätung ist der ukrainische Präsident bei seinem US-Amtskollegen eingetroffen. Zu Beginn lobte Trump Selenskij für dessen Stärke. Es sei ihm eine Ehre, mit einem sehr starken Staatschef zusammenzukommen, sagte Trump. Selenskij habe viel durchgemacht und die USA hätten es mit ihm durchgemacht. Man verstehe sich sehr gut, betonte Trump.
Beim Mittagessen wollen sie nun über den Konflikt mit Russland sprechen. Selenskij hatte vorab auf Trumps Freigabe für den Verkauf des US-Marschflugkörpers Tomahawk an Kiew gehofft - doch Trump äußerte sich nach Selenskijs Ankunft zurückhaltend, er hoffe, den Krieg ohne diese Waffen beenden zu können. Mit den Marschflugkörpern mit hoher Reichweite könnte die Ukraine offensiver gegen Russland vorgehen und dabei etwa auch Ziele in Moskau präzise treffen. Ob Kiew von den USA die erhoffte Zusage bekommt, ist völlig unklar.
Selenskij war bereits am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington eingetroffen. Es habe eine Zusammenkunft mit US-Energiefirmen gegeben, die bereit seien, der Ukraine zu helfen, sagt Selenskij im Weißen Haus. Auch habe man mit US-Rüstungsfirmen über Flugabwehr gesprochen.
Beim Mittagessen wollen sie nun über den Konflikt mit Russland sprechen. Selenskij hatte vorab auf Trumps Freigabe für den Verkauf des US-Marschflugkörpers Tomahawk an Kiew gehofft - doch Trump äußerte sich nach Selenskijs Ankunft zurückhaltend, er hoffe, den Krieg ohne diese Waffen beenden zu können. Mit den Marschflugkörpern mit hoher Reichweite könnte die Ukraine offensiver gegen Russland vorgehen und dabei etwa auch Ziele in Moskau präzise treffen. Ob Kiew von den USA die erhoffte Zusage bekommt, ist völlig unklar.
Selenskij war bereits am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington eingetroffen. Es habe eine Zusammenkunft mit US-Energiefirmen gegeben, die bereit seien, der Ukraine zu helfen, sagt Selenskij im Weißen Haus. Auch habe man mit US-Rüstungsfirmen über Flugabwehr gesprochen.
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij (li.) sitzt beim Treffen mit US-Präsident Donald Trump (re.), Vizepräsident J. D. Vance (2.v.r.) und US-Finanzminister Scott Bessent im Kabinettssaal des Weißen Hauses. Foto: Alex Brandon/AP/dpa
Christoph Heinlein
Vor Selenskij-Besuch Zweifel an „Tomahawk“-Lieferung aus den USA
Das jüngste Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat Zweifel an einer Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine geweckt. Beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am Abend im Weißen Haus in Washington sollte es ursprünglich unter anderem um die Lieferung der weitreichenden Waffen gehen, die Trump vor ein paar Tagen in Aussicht gestellt hatte.
Trump hat nun aber mit Putin vereinbart, schon bald zu einem Gipfel in Ungarn zusammenzukommen. In Europa wurde dies grundsätzlich begrüßt, zugleich aber Zweifel an Putins Bereitschaft zu Friedensverhandlungen geäußert. Der Ankündigung ging ein mehr als zweistündiges und nach seinen Worten produktives Telefongespräch zwischen Trump und Putin über den Krieg in der Ukraine voraus. „Ich habe mein ganzes Leben lang Geschäfte gemacht“, sagte Trump später vor Reportern im Weißen Haus. „Ich denke, wir werden dieses hier hoffentlich bald abschließen.“
Trumps versöhnlicher Ton nach dem Telefonat mit Putin warf Fragen über die kurzfristige Wahrscheinlichkeit von Hilfen für die Ukraine auf. In den vergangenen Tagen schien das Weiße Haus eher dazu zu neigen, Selenskij neue Unterstützung zu gewähren. Trump zeigte sich zunehmend frustriert über Putin. Selenskij, dessen Beziehung zu Trump als wechselhaft gilt, erklärte, Putin spiele erneut auf Zeit. „Wir sehen bereits, dass Moskau die Wiederaufnahme des Dialogs überstürzt, sobald es von Tomahawks hört“, schrieb er auf der Plattform X.
Die Waffen würden den ukrainischen Streitkräften helfen, die Angriffe auf russische Energieinfrastruktur weit hinter der Grenze zu verstärken, die bereits erheblichen Schaden angerichtet haben. Kreml-Berater Juri Uschakow sagte vor Journalisten, Putin habe Trump in dem Telefonat gesagt, dass die Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine den Friedensprozess beeinträchtigen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland beschädigen würde. Trump bestätigte, dass Putin sich gegen eine solche Lieferung ausgesprochen habe.
Trump hat nun aber mit Putin vereinbart, schon bald zu einem Gipfel in Ungarn zusammenzukommen. In Europa wurde dies grundsätzlich begrüßt, zugleich aber Zweifel an Putins Bereitschaft zu Friedensverhandlungen geäußert. Der Ankündigung ging ein mehr als zweistündiges und nach seinen Worten produktives Telefongespräch zwischen Trump und Putin über den Krieg in der Ukraine voraus. „Ich habe mein ganzes Leben lang Geschäfte gemacht“, sagte Trump später vor Reportern im Weißen Haus. „Ich denke, wir werden dieses hier hoffentlich bald abschließen.“
Trumps versöhnlicher Ton nach dem Telefonat mit Putin warf Fragen über die kurzfristige Wahrscheinlichkeit von Hilfen für die Ukraine auf. In den vergangenen Tagen schien das Weiße Haus eher dazu zu neigen, Selenskij neue Unterstützung zu gewähren. Trump zeigte sich zunehmend frustriert über Putin. Selenskij, dessen Beziehung zu Trump als wechselhaft gilt, erklärte, Putin spiele erneut auf Zeit. „Wir sehen bereits, dass Moskau die Wiederaufnahme des Dialogs überstürzt, sobald es von Tomahawks hört“, schrieb er auf der Plattform X.
Die Waffen würden den ukrainischen Streitkräften helfen, die Angriffe auf russische Energieinfrastruktur weit hinter der Grenze zu verstärken, die bereits erheblichen Schaden angerichtet haben. Kreml-Berater Juri Uschakow sagte vor Journalisten, Putin habe Trump in dem Telefonat gesagt, dass die Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine den Friedensprozess beeinträchtigen und die Beziehungen zwischen den USA und Russland beschädigen würde. Trump bestätigte, dass Putin sich gegen eine solche Lieferung ausgesprochen habe.
Dimitri Taube
Ungarn will Putin nicht festnehmen
Trotz des internationalen Haftbefehls gegen Wladimir Putin will Ungarn den russischen Staatspräsidenten nicht festnehmen, sollte dieser zu einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump nach Budapest kommen. Das hat Ungarns Außenminister Péter Szijjártó klargestellt.
„Wir erwarten auch Präsident Wladimir Putin mit Respekt“, sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz in Budapest, wie ungarische Medien berichteten. Ungarns Regierung garantiere dem russischen Präsidenten eine ungehinderte Ein- und Ausreise aus Ungarn sowie die erfolgreiche Ausführung seiner Verhandlungen. Hierzu sei keine Abstimmung mit irgendjemandem erforderlich, „da wir ein souveränes Land sind“, sagte der Minister weiter.
Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag vor. Ungarn hatte im April dieses Jahres beschlossen, das ICC zu verlassen, im Mai hatte Ungarns Parlament dies gebilligt. Wirksam wird dies erst ein Jahr später. Formell muss aber auch Budapest weiter bei Ermittlungen mit dem Gericht zusammenarbeiten, wenn diese vor dem Austritt des Landes begonnen haben.
„Wir erwarten auch Präsident Wladimir Putin mit Respekt“, sagte Szijjártó auf einer Pressekonferenz in Budapest, wie ungarische Medien berichteten. Ungarns Regierung garantiere dem russischen Präsidenten eine ungehinderte Ein- und Ausreise aus Ungarn sowie die erfolgreiche Ausführung seiner Verhandlungen. Hierzu sei keine Abstimmung mit irgendjemandem erforderlich, „da wir ein souveränes Land sind“, sagte der Minister weiter.
Gegen Putin liegt ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) in Den Haag vor. Ungarn hatte im April dieses Jahres beschlossen, das ICC zu verlassen, im Mai hatte Ungarns Parlament dies gebilligt. Wirksam wird dies erst ein Jahr später. Formell muss aber auch Budapest weiter bei Ermittlungen mit dem Gericht zusammenarbeiten, wenn diese vor dem Austritt des Landes begonnen haben.
Dominik Fürst
Auswärtiges Amt: Ungarn müsste Haftbefehl gegen Putin vollstrecken
Ungarn müsste sich bei einem möglichen Treffen der Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Donald Trump, nach Einschätzung der Bundesregierung an die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) halten. Die Regierung in Budapest habe zwar ihren Austritt aus den Statuten des Gerichtshofs erklärt, dieser werde aber erst zum April nächsten Jahres gültig, sagt ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Insofern bliebe Ungarn verpflichtet, den gegen Putin geltenden Haftbefehl bei einer Einreise des russischen Präsidenten zu vollstrecken. Ob es aufgrund der möglichen Friedensverhandlungen zwischen Trump und Putin Ausnahmen gebe, müsse Ungarn mit dem Strafgerichtshof klären, so der Sprecher. Explizit geklärt sei dies in den Statuten nicht.
Julia Bergmann
Krim und russische Regionen melden ukrainische Angriffe
In der Schwarzmeer-Region haben die von Moskau annektierte Halbinsel Krim und die russische Touristenmetropole Sotschi zahlreiche ukrainische Angriffe gemeldet. In Sotschi sei ein ukrainischer Raketenangriff abgewehrt worden, teilte Bürgermeister Andrej Proschunin mit. Einwohner der Stadt berichteten in sozialen Netzwerken über Sirenengeheul und Explosionen. Touristen in Hotels hätten sich in Kellern in Sicherheit bringen müssen, hieß es. Proschunin forderte die Menschen auf, unbedingt den Strand- und Küstenbereich zu meiden und Schutz zu suchen.
An Sotschis Flughafen kam es laut Medienberichten wegen des Luftalarms ebenfalls zu vorübergehenden Einschränkungen im Verkehr. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 32 Drohnen auf der Krim. Laut Behörden gab es dort Schäden an Umspannwerken sowie Stromausfälle.
In sozialen Netzwerken kursierten zunächst nicht überprüfbare Berichte und Videos, denen zufolge in der Nacht nahe der Hauptstadt Simferopol auch ein großes Öllager eines Tankstellennetzes getroffen wurde. Schon jetzt klagen die Tankstellen auf der Krim über Treibstoffmangel. Benzin und Diesel für Autofahrer werden rationiert.
An Sotschis Flughafen kam es laut Medienberichten wegen des Luftalarms ebenfalls zu vorübergehenden Einschränkungen im Verkehr. Über Schäden war zunächst nichts bekannt. Das russische Verteidigungsministerium meldete den Abschuss von 32 Drohnen auf der Krim. Laut Behörden gab es dort Schäden an Umspannwerken sowie Stromausfälle.
In sozialen Netzwerken kursierten zunächst nicht überprüfbare Berichte und Videos, denen zufolge in der Nacht nahe der Hauptstadt Simferopol auch ein großes Öllager eines Tankstellennetzes getroffen wurde. Schon jetzt klagen die Tankstellen auf der Krim über Treibstoffmangel. Benzin und Diesel für Autofahrer werden rationiert.
Katja Guttmann
Selenskij bei Trump in Washington
Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij ist am Donnerstag zu Gesprächen in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington eingetroffen. Zunächst waren Treffen mit Rüstungsunternehmen geplant, teilte der Staatschef auf sozialen Netzwerken mit. Gesprochen werde auch über zusätzliche Lieferungen von Flugabwehrsystemen. Vor dem Hintergrund der durch russische Angriffe hervorgerufenen Energiekrise in der Ukraine seien auch Treffen mit Vertretern US-amerikanischer Energieunternehmen geplant.
Für Freitagmittag (Ortszeit, 19 Uhr MESZ) stehen dann Gespräche mit US-Präsident Donald Trump auf dem Plan. Selenskij äußerte vorher die Hoffnung, dass ähnlich wie beim Konflikt im Nahen Osten auch bei Russland eine Sprache der Stärke zum Erfolg führen werde. „Wir sehen bereits, dass Moskau sich beeilte, den Dialog zu erneuern, sobald es von den Tomahawk(-Marschflugkörpern) hörte“, schrieb der Ukrainer hinsichtlich des stattgefundenen Telefonats zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Der Republikaner will sich „wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen“ in Budapest mit Russlands Präsident treffen. Auch Kremlsprecher Dimitri Peskow bestätigte der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge, dass die beiden sich „in den nächsten zwei Wochen oder etwas später“ zu einem neuen Gipfel wiedersehen.
Das Putin-Telefonat bringt eine neue Dynamik – denn eigentlich hatte sich der Plan Selenskijs ja bereits abgezeichnet. Kiew erwartet von Washington die Freigabe für den Verkauf von weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörpern. Der Kreml hat das Weiße Haus mehrfach nachdrücklich vor diesem Schritt gewarnt. Trump versuchte schon lange, als Vermittler im Ukraine-Krieg zu intervenieren. Bisher ohne größeren Erfolg. Ursprünglich hatte Trump nach dem Alaska-Treffen anvisiert, dass es in den Verhandlungen um ein Ende der Kämpfe zu einem Dreiertreffen kommt – doch das fand nie statt.
Für Freitagmittag (Ortszeit, 19 Uhr MESZ) stehen dann Gespräche mit US-Präsident Donald Trump auf dem Plan. Selenskij äußerte vorher die Hoffnung, dass ähnlich wie beim Konflikt im Nahen Osten auch bei Russland eine Sprache der Stärke zum Erfolg führen werde. „Wir sehen bereits, dass Moskau sich beeilte, den Dialog zu erneuern, sobald es von den Tomahawk(-Marschflugkörpern) hörte“, schrieb der Ukrainer hinsichtlich des stattgefundenen Telefonats zwischen Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Der Republikaner will sich „wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen“ in Budapest mit Russlands Präsident treffen. Auch Kremlsprecher Dimitri Peskow bestätigte der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge, dass die beiden sich „in den nächsten zwei Wochen oder etwas später“ zu einem neuen Gipfel wiedersehen.
Das Putin-Telefonat bringt eine neue Dynamik – denn eigentlich hatte sich der Plan Selenskijs ja bereits abgezeichnet. Kiew erwartet von Washington die Freigabe für den Verkauf von weitreichenden Tomahawk-Marschflugkörpern. Der Kreml hat das Weiße Haus mehrfach nachdrücklich vor diesem Schritt gewarnt. Trump versuchte schon lange, als Vermittler im Ukraine-Krieg zu intervenieren. Bisher ohne größeren Erfolg. Ursprünglich hatte Trump nach dem Alaska-Treffen anvisiert, dass es in den Verhandlungen um ein Ende der Kämpfe zu einem Dreiertreffen kommt – doch das fand nie statt.