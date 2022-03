Von Sebastian Gierke und Josef Kelnberger

Während die russische Armee ihre Angriffe auf ukrainische Städte fortsetzt, gehen auch die diplomatischen Bemühungen weiter, Russlands Präsident Wladimir Putin doch noch zum Einlenken zu bewegen. Am Freitag habe Bundeskanzler Olaf Scholz etwa eine Stunde mit dem Kremlchef telefoniert, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit mit. Scholz habe sich in dem Gespräch sehr besorgt gezeigt und darauf hingewiesen, dass man seit Tagen schlimme Bilder und Informationen aus der Ukraine sähe. Scholz habe die russische Führung "zur sofortigen Einstellung aller Kampfhandlungen aufgefordert" und dazu, humanitären Zugang in die umkämpften Gebiete zuzulassen. Putin habe den Kanzler darüber informiert, dass Russland und die Ukraine für dieses Wochenende eine dritte Gesprächsrunde vorsehen. Der Kanzler und Putin hätten zudem "zeitnah" weitere Gespräche vereinbart.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bekräftigte am Freitag, das Militärbündnis sei nicht bereit, eine Flugverbotszone über der Ukraine durchzusetzen. Man habe über das Thema gesprochen, sagte Stoltenberg nach Beratungen der Außenminister der Bündnisstaaten in Brüssel. Aber man sei sich einig, dass die Nato weder am Boden noch in der Luft auf ukrainischem Gebiet operieren dürfe. Wenn Nato-Kampfflugzeuge russische Maschinen abschießen würden, dann würde das zu einem großen Krieg in ganz Europa führen, warnte Stoltenberg.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte die Nato-Staaten zuvor noch einmal aufgefordert zu verhindern, dass Russland weiter Luftangriffe auf sein Land starten kann. "Wenn ihr den Himmel jetzt nicht schließen wollt, dann nennt eine Frist", sagte er. "Sagt mir, wie viele Menschen sollen in die Luft fliegen, wie viele Arme, Beine, Köpfe braucht ihr, damit das zu euch durchdringt?"

Stoltenberg sagte dazu, er verstehe die Verzweiflung des Präsidenten. Er verwies auf die gegen Russland verhängten Sanktionen, auf Waffenlieferungen und die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Aber am Krieg in der Ukraine werde man sich nicht beteiligen. Aufgabe der Nato sei es, das Territorium der 30 Mitgliedsländer zu verteidigen.

Stoltenberg zeichnete ein düsteres Bild der Lage. Zwar lobte er die Kampfbereitschaft der ukrainischen Truppen, er prophezeite aber: "In den nächsten Tagen wird es noch mehr Tod, noch mehr Leid und noch mehr Zerstörung geben." Denn die russische Armee würde immer mehr schwere Waffen einsetzen. Die G7-Außenminister, die ebenso wie die EU-Außenminister am Freitag in Brüssel tagten, drohen Russland wegen der zunehmend brutalen Kriegsführung mit weiteren Sanktionen.

In der Nacht auf Freitag nahmen russische Truppen nicht nur Europas größtes Atomkraftwerk nahe der südukrainischen Großstadt Saporischschja ein, die russische Armee setzte auch ihre Raketenangriffe unter anderem auf die Großstädte Kiew, Charkiw und Mariupol fort. Dabei soll auch extrem gefährliche und international geächtete Streumunition in Wohngebieten eingesetzt worden sein.

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine ist nach Angaben der UN-Organisation für Migration (IOM) auf 1,25 Millionen gestiegen. Davon seien etwa 672 000 nach Polen geflohen. Unter den Geflüchteten seien 78 800 Menschen, die nicht aus der Ukraine stammten. Mehrere Dutzend Regierungen hätten die Hilfe der IOM erbeten, um ihre Landsleute in die Heimat zu holen.

Der UN-Menschenrechtsrat beschloss am Freitag die Einsetzung einer unabhängigen internationalen Untersuchungskommission. Diese soll Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht in der Ukraine dokumentieren. Dafür stimmten 32 Mitgliedsländer, dagegen votierten lediglich Russland und Eritrea. 13 Länder enthielten sich, unter anderem China, Indien und Kuba.