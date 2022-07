Russlands Verteidigungsministerium hat den Raketenbeschuss der ukrainischen Großstadt Winnyzja mit mehr als 20 Todesopfern als Angriff auf ein militärisches Objekt bezeichnet. Er sei auf das "Haus der Offiziere" erfolgt während einer Besprechung dort, an der "die Militärführung der ukrainischen Streitkräfte und ausländische Waffenlieferanten" teilgenommen hätten, so der Ministeriumssprecher in Moskau am Freitag. Alle Sitzungsteilnehmer seien getötet worden. Die Ukraine hat den Raketenangriff verurteilt. Präsident Wolodimir Selenskij sprach von einem Terroranschlag. Nach ukrainischen Angaben sind mindestens 23 Menschen getötet worden, darunter drei Kinder. 71 Verletzte liegen im Krankenhaus, einige in Lebensgefahr. 18 Personen gelten als vermisst. Bilder und Videos in sozialen Netzwerken dokumentieren eine Vielzahl ziviler Opfer. Das "Haus der Offiziere" dient als Konzertsaal. Am Tag des Angriffs sollte die Sängerin Roxolana auftreten. Ihr Tonregisseur ist unter den Toten.