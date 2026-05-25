Einen Tag nach den schweren russischen Bombardements auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind bei gegenseitigen Angriffen mehrere Menschen getötet worden. Das teilten die Behörden beider Seiten am Montag mit. Allein in der südlichen ukrainischen Region Cherson wurden binnen eines Tages zwei Menschen getötet und 16 weitere verletzt, wie der Gouverneur der Region mitteilte. Bei einem weiteren ⁠Angriff nahe Charkiw wurden ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt. Russland hatte nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte in der Nacht auf Sonntag 600 Drohnen und 90 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt. Moskau bestätigte den Einsatz der wegen ihrer Zerstörungskraft gefürchteten Mittelstreckenrakete Oreschnik. Neben vielen Verletzten gab es nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Tote in Kiew.