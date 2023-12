Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Freitag 24 von 28 russischen Drohnenangriffen abgewehrt. Ziele der russischen Angriffe waren unter anderem die Hauptstadt Kiew und die Regionen Odessa, Mykolajiw und Cherson, wie das Militär mitteilte. In Kiew trafen Trümmer einer abgeschossenen Drohne ein Hochhaus, es gab schwere Zerstörungen in den Wohnungen der oberen Etagen und einen Brand, wie auf Behördenfotos zu sehen war. Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben außerdem im Süden des Landes in der Region Cherson drei russische Kampfflugzeuge des Typs Suchoi SU-34 abgeschossen. Belege für die Treffer wurden nicht veröffentlicht. Russische Militärbeobachter bestätigten aber zumindest einen Abschuss.