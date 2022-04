Von Andrea Bachstein, München

Als erste Spitzenvertreter der US-Regierung wurden Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet, das zumindest hatte dort Präsident Wolodimir Selenskij angekündigt. Von Seiten Washingtons gab es allerdings bis zum frühen Abend keine Bestätigung für den Besuch. Die USA unterstützen die Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg mit großen Waffenlieferungen. Selenskij teilte mit, er wolle mit Blinken und Austin über die "Liste nötiger Waffen und die Geschwindigkeit ihrer Lieferung" reden.

Das russische Militär führte seine massiven Attacken vor allem im Osten der Ukraine am Tag des orthodoxen Osterfests fort, während Kremlchef Wladimir Putin sich in der Moskauer Erlöserkathedrale in der Osternacht mit einer brennenden Kerze in der Hand zeigte. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge wurden in derselben Nacht 423 Mal Ziele in der Ukraine mit Raketen und Artillerie angegriffen. Im Gebiet Dnipropetrowsk habe man eine unterirdische Munitionsfabrik zerstört, bei Charkiw vier Munitionslager und Truppenansammlungen mit Raketen beschossen, 150 ukrainische Kämpfer seien getötet worden. In der Region Donezk tötete der russische Beschuss dem Gouverneur zufolge auch zwei fünf und 14 Jahre alte Mädchen. Unter konstantem Angriff mit Artillerie und Bomben aus der Luft liege in Mariupol das von ukrainischen Kämpfern gehaltene Stahlwerk Asowstal, russische Soldaten versuchten es zu erstürmen, teilte Selenskijs Berater Olexij Arestowytsch mit. In unterirdischen Werksteilen sollen um die 1000 Zivilisten Schutz suchen. Selenskij twitterte, er habe bei einem Telefonat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan gebeten, sich bei Putin dafür einzusetzen, dass Zivilisten Mariupol verlassen könnten und eingeschlossene Soldaten ausgetauscht werden.

Auf die bisher weitgehend verschonte Hafenstadt Odessa im Süden wurden Selenskij zufolge sieben Raketen gefeuert, zwei habe man abgefangen. Auch ein mehrstöckiges Wohnhaus sei getroffen, acht Menschen seien getötet, bis zu 20 verletzt worden. Das Moskauer Verteidigungsministerium gab an, seine Raketen hätten ein Terminal eines Militärflugplatzes getroffen, wo eine "große Lieferung" Waffen aus den USA und Europa gelagert habe. Im Gebiet Cherson, ebenfalls im Süden, will das ukrainische Militär die Kontrolle über acht Orte zurückerlangt haben.

Im östlichen Donbass schlugen laut dem britischen Militärgeheimdienst ukrainische Truppen in den vergangenen Tagen viele Angriffe an der Kontaktlinie zurück. Trotz russischer Geländegewinne sei der Widerstand an allen Fronten stark und habe den Russen erhebliche Verluste zugefügt. "Die schlechte Moral der russischen Truppen und die begrenzte Zeit für die Wiederherstellung, Neuausrüstung und Reorganisation der Kräfte nach früheren Offensiven behindern wahrscheinlich die russische Kampfeffizienz", heißt es in dem Lagebericht. Zugleich verstärkt Russland dem ukrainische Generalstab zufolge seine Kräfte nördlich der Ukraine. In die Region Belgorod würden in rund 60 Kilometer Grenzentfernung auch Gefechtseinheiten mit Iskander-M-Kurzstreckenraketen verlegt. Sie haben bis zu 500 Kilometern Reichweite und können Nuklearsprengköpfe tragen.

Deutschland könne der Ukraine wegen eines Vetos des Berner Wirtschaftsministeriums keine Schweizer Munition liefern, berichtete die Schweizer Sonntagszeitung. Das Berner Wirtschaftsministeriums habe dies nicht genehmigt. Deutsche Anfragen seien mit Verweis "auf die Schweizer Neutralität und die zwingenden Ablehnungskriterien der Kriegsmaterialgesetzgebung abschlägig beantwortet" worden, sagte ein Sprecher.