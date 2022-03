Bei einem Treffen in der Türkei tauschen der ukrainische und der russische Außenminister lediglich ihre gegensätzlichen Positionen aus. Ex-Kanzler Schröder schaltet sich offenbar in die Vermittlung ein.

Von Daniel Brössler und Thomas Kirchner

Ein erster Versuch, die Positionen der Konfliktparteien im Ukraine-Krieg anzunähern, ist am Donnerstag gescheitert. Ein von der Türkei vermitteltes 90-minütiges Treffen des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in der türkischen Stadt Antalya blieb ohne konkretes Ergebnis. Weder gelang es, eine zumindest vorübergehende Waffenruhe zu vereinbaren, noch sich auf Fluchtkorridore für die Zivilbevölkerung zu verständigen, nicht einmal in der besonders heftig unter Beschuss stehenden Hafenstadt Mariupol. Allerdings zeigten sich beide Seiten grundsätzlich bereit für weitere Gespräche.

Die Minister äußerten sich nach dem bisher hochrangigsten Kontakt seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar in separaten Pressekonferenzen. Lawrow habe im Wesentlichen mitgeteilt, dass Russland so lange weiter angreife, bis die Ukraine seine Forderungen erfüllt habe, sagte Kuleba. Und dazu gehöre, sich zu ergeben. Sein Gegenüber habe eigentlich keine Verhandlungsposition vorgestellt, sondern ein Ultimatum gesetzt. Russland werde von der Ukraine aber "keine Kapitulation bekommen", sagte Kuleba. Er beklagte, dass Lawrow offenbar nicht die Befugnis habe, selbst über Fluchtkorridore oder eine Waffenruhe zu verhandeln.

Als Bedingung für eine Einstellung der Gefechte fordert Russland, dass sich die Ukraine in ihrer Verfassung für neutral erklärt. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete Luhansk und Donezk als unabhängige Staaten anerkennen. Beide Seiten hatten zuletzt eine gewisse Kompromissbereitschaft angedeutet. Die Ukraine hatte eine Art Neutralität des Landes in Verbindung mit Sicherheitsgarantien ins Spiel gebracht. Der volle Beitritt zur Nato bleibt laut Kuleba aber das Ziel des Landes.

Lawrow zeigte sich unbeeindruckt von der weltweiten Kritik am russischen Vorgehen. "Wir haben nicht vor, andere Länder anzugreifen", behauptete er, "wir haben auch die Ukraine nicht angegriffen." Vielmehr reagiere Russland auf eine "direkte Bedrohung". Der Minister wiederholte den Vorwurf, in der Ukraine würden mit Hilfe der USA biologische Waffen entwickelt. Die USA bestreiten das vehement, auch den UN ist davon nach eigenem Bekunden nichts bekannt.

Papst Franziskus und UN-Generalsekretär António Guterres verurteilten den Russland zugeschriebenen Beschuss einer Geburtsklinik in Mariupol. Laut der ukrainischen Regierung wurden bei dem Angriff 17 Schwangere sowie Mitarbeiter verletzt, der Bürgermeister sprach von drei Toten. Lawrow sagte, in der Klinik befinde sich kein medizinisches Personal, sondern ein Lager ultraradikaler Kämpfer.

Scholz und Macron telefonierten erneut mit Putin

In die Bemühungen schalteten sich auch wieder Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der französische Präsident Emmanuel Macron ein. Gemeinsam telefonierten sie mit Putin. "Deutschland und Frankreich forderten in dem Gespräch von Russland einen sofortigen Waffenstillstand", hieß es im Anschluss in Berlin. Macron und Scholz hätten klargestellt, "dass jede Lösung dieser Krise durch Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland erfolgen muss". Vereinbart wurde, in den nächsten Tagen in "engem Kontakt" zu bleiben. Das kann als Hinweis verstanden werden, dass recht konkret über die Voraussetzungen für einen Waffenstillstand gesprochen wird. Am Donnerstagnachmittag meldete das Nachrichtenportal Politico, Altbundeskanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder sei in Moskau eingetroffen, um in dem Konflikt zu vermitteln, angeblich auf ukrainischen Wunsch. In Berlin hieß es, die Bundesregierung sei nicht über den Besuch informiert.

Am Abend wollten sich auch die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Gipfeltreffen in Versailles mit dem Konflikt befassen. Kommende Woche soll der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij per Videoschalte im Bundestag sprechen, wie die Nachrichtenagentur Reuters und der Spiegel berichten.

Immer deutlicher zeichnen sich auch die langfristigen Folgen dieses Kriegs für die politische Ordnung in Europa ab. Russland kam am Donnerstag einem bevorstehenden Ausschluss aus dem Europarat zuvor und erklärte, es werde in dem Staatengremium nicht mehr mitarbeiten. "Sie können Spaß an ihrer Kommunikation miteinander haben, aber ohne Russland", teilte das Außenministerium in Moskau mit. Russland reagiert mit dem Schritt auf die jüngste Suspendierung durch den Europarat. Am Donnerstag wollte das Ministerkomitee des Rates ein Ausschlussverfahren gegen Russland beantragen.

Damit steigt Russland auch aus einem zentralen Mechanismus des Europarats aus, der Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. An viele Urteile hatte sich Russland zuletzt ohnehin nicht gehalten. Gegen Russland eingestellte Staaten würden ihre Mehrheit im Ministerkomitee mit Vertretern der 47 Mitgliedsländer missbrauchen und setzten damit die "Vernichtung" des Europarats fort, behauptete das Außenministerium. Russland beklagt immer wieder eine angebliche Diskriminierung.