Immer mehr russische Diplomaten werden aus Europa ausgewiesen. Nachdem am Montag Deutschland und Frankreich insgesamt 75 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt hatten, teilte die Europäische Union am Dienstag mit, 19 russische Diplomaten ausweisen zu wollen. Die EU wirft ihnen Tätigkeiten vor, die sich nicht mit ihrem Diplomaten-Status vertragen. Auch Rumänien und Slowenien schlossen sich am Dienstag diesen Maßnahmen an. Wie das Außenministerium in Bukarest zur Begründung mitteilte, hätten die zehn Diplomaten gegen die Wiener Konvention über diplomatische Beziehungen von 1961 verstoßen. Slowenien teilte dem russischen Botschafter in Ljubljana mit, dass die Personalstärke der russischen Botschaft von 41 Diplomaten auf acht zu reduzieren sei.