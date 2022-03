"CNN wird den Sendebetrieb in Russland einstellen, während wir die Situation und unsere nächsten Schritte weiter bewerten." Im Bild: CNN-Gebäude in Atlanta.

Von Gökalp Babayiğit

Verlässliche Nachrichten aus Russland von unabhängigen Berichterstattern dürften künftig immer spärlicher werden, der Krieg in der Ukraine ist längst auch ein Krieg der Informationen. Nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin am Freitagabend ein harsches Mediengesetz unterzeichnet hat, das für das Verbreiten von "Fake News" über die russischen Militäraktionen Haftstrafen androht, stellen mehrere internationale Sender und Nachrichtenagenturen ihre Arbeit dort ein - darunter die US-Sender CNN und Bloomberg, die britische BBC und der kanadische Sender CBC.

"CNN wird den Sendebetrieb in Russland einstellen, während wir die Situation und unsere nächsten Schritte weiter bewerten", erklärte ein Sprecher des amerikanischen Nachrichtensenders am Freitagabend.

Das neue Mediengesetz schränkt die freie Meinungsäußerung in Russland massiv ein. Bis zu 15 Jahre Haft drohen jedem, der angebliche "Falschinformationen" über Russlands Streitkräfte verbreitet. Auch wer die Armee öffentlich "verunglimpfe", müsse mit Strafen rechnen. Das russische Parlament hatte zuvor der entsprechenden Gesetzesänderung zugestimmt.

"Diese Gesetzgebung scheint den Prozess des unabhängigen Journalismus zu kriminalisieren"

Bereits seit vergangener Woche ist es Medien in Russland verboten, in der Berichterstattung über den Krieg gegen die Ukraine Begriffe wie "Angriff", "Invasion" und "Kriegserklärung" zu verwenden. Moskau bezeichnet den Krieg als militärische "Spezialoperation". Zudem können Bußgelder verhängt werden für öffentliche Aufrufe zu Sanktionen gegen Moskau. Russische Nachrichtensender berichten derweil ganz auf Regierungslinie über die "Befreiung des Brudervolks" in der Ukraine und von angeblichen Nazis in der ukrainischen Staatsspitze.

"Diese Gesetzgebung scheint den Prozess des unabhängigen Journalismus zu kriminalisieren", wird BBC-Generaldirektor Tim Davie über Twitter zitiert. Das lasse der BBC keine andere Option, als die Arbeit aller BBC-Mitarbeiter in der Russischen Föderation zu stoppen. "Wir sind nicht bereit, sie dem Risiko der Strafverfolgung auszusetzen, nur weil sie ihren Job machen."

Ähnlich begründete der US-Sender Bloomberg seine Entscheidung. Die Verschärfung des Gesetzes scheine darauf abzuzielen, jeden unabhängigen Journalisten zu einem Kriminellen zu machen, sagte Chefredakteur John Micklethwait. Das mache es unmöglich, "irgendeinen Anschein von normalem Journalismus im Lande fortzusetzen".

Nicht nur wird es künftig schwieriger, unabhängige Informationen über die Situation in Russland zu erhalten. Auch die Menschen in Russland haben kaum mehr Möglichkeiten, sich objektiv über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu informieren. Immer mehr kritische Medien in Russland werden abgeschaltet, zuletzt die unabhängigen Sender Doschd und Echo Moskwy. Auch die Erreichbarkeit der Website der Deutschen Welle sei eingeschränkt. Laut der Nachrichtenagentur Tass blockieren die Behörden in Russland seit Freitagabend zudem den Zugang zu Twitter und Facebook. Die US-Regierung kritisierte dieses Vorgehen als "Teil umfassendere Bemühungen der russischen Führung, den Bürgern eine ganze Reihe von Informationen vorzuenthalten", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki. Sie zeigte sich "tief besorgt" über die Bedrohung der Redefreiheit.

Im ukrainischen Kriegsgebiet müssen Journalisten unterdessen um ihr Leben fürchten. Ein Team des britischen TV-Senders Sky News geriet in der Nähe von Kiew unter Beschuss, wie der Sender am Samstag berichtete. Chefkorrespondent Stuart Ramsay wurde verwundet, Kameramann Richie Mockler von Kugeln mutmaßlich russischer Truppen getroffen. Der Vorfall soll sich bereits am Montag ereignet haben. Beide Männer haben den Angriff überlebt.