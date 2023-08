In der CDU gibt es Streit darüber, ob Deutschland Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine abgeben soll. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lehnt das vehement ab. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, er ist in seiner Fraktion auch Obmann für Außenpolitik, griff Kretschmer deshalb scharf an. Er schrieb beim Kurznachrichtendienst X Richtung Kretschmer: "Mit Deiner Haltung zerfällt die Ukraine und Putin setzt den Krieg gegen Moldau und die baltischen Staaten fort." Millionen Ukrainer würden "dann ihre Heimat verlassen und damit auch in Sachsen Wohnraum verknappen. Dann kannst Du Deine Wiederwahl ... zurecht vergessen." Außerdem warf Kiesewetter dem sächsischen Ministerpräsidenten vor, er nehme hin, dass "Infineon-Chips aus Sachsen in russischen Raketen ukrainische Kinder töten und Familien zerstören". Über diese "doppelte Moral" sei er "enttäuscht wie entsetzt".