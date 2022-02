Wie könnte es in der Ukraine weitergehen und wie hoch ist das Eskalationspotential? Prof. Carlo Masala, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München, beantwortet am 1. März von 10 bis 11 Uhr Leserfragen.

Expertengespräch mit Prof. Carlo Masala

Russland greift die Ukraine an - es gibt Krieg in Europa. Laut UN sind mehr als 100 Zivilisten in der Ukraine getötet worden. Putin versetzt die russischen Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Delegationen aus Moskau und Kiew verhandeln an der Grenze zwischen Belarus und Ukraine. Der Rubel bricht ein, die russische Zentralbank verdoppelt den Leitzins auf 20 Prozent. Alle Entwicklungen im Liveblog

Prof. Carlo Masala, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München beantwortet am 1. März von 10 bis 11 Uhr Ihre Leserfragen. Masala ist Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Politik an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr München in Neubiberg. Ferner ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, des NATO Defence Colleges sowie der Clausewitz Gesellschaft.

