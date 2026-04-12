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Krieg in der UkraineBruch der Oster-Feuerpause

Russland und die Ukraine werfen einander vor, die Feuerpause über das orthodoxe Osterfest gebrochen zu haben. Das ukrainische Militär teilte am Sonntag mit, die russischen Truppen hätten gegen die Vereinbarung bislang in 2299 Fällen verstoßen. Dies sei unter anderem durch Drohnen- und Artillerieangriffe geschehen. Russland erklärte seinerseits, die ukrainischen Truppen hätten die von Präsident Wladimir Putin verkündete 32-stündige Feuerpause gebrochen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte mehrfach eine Feuerpause über das orthodoxe Osterfest am Sonntag angeboten. Putin hatte dann am Donnerstag erklärt, sie solle von Samstag 16.00 Uhr bis Sonntag um Mitternacht Moskauer Zeit (23.00 Uhr MESZ) gelten. Selenskij erklärte darauf, die Ukraine werde sich daran halten. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Region Kursk seien Zivilisten verletzt worden, meldeten russische Nachrichtenagenturen.

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