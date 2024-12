Russische Truppen haben an Weihnachten die Energieversorgung der Ukraine sowie mehrere Städte massiv angegriffen. Nach ukrainischen Angaben wurden Marschflugkörper, ballistische Raketen und Drohnen eingesetzt. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij sprach von rund 70 Raketen und mehr als hundert Angriffsdrohnen. „Heute hat Putin bewusst Weihnachten für seinen Angriff gewählt“, schrieb er auf Telegram mit Blick auf den russischen Präsidenten. „Was könnte unmenschlicher sein?“ In mehreren Regionen sei es zu Einschlägen und Stromausfällen gekommen. Russland sieht laut Außenminister Sergej Lawrow keinen Sinn in einem schwachen Waffenstillstand, um den Krieg einzufrieren. Moskau wolle ein rechtlich bindendes Abkommen für einen dauerhaften Frieden, der Russlands Sicherheit gewährleiste.