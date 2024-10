Im Sudan hat die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) bei einem Angriff auf ein Dorf nach Angaben eines Ärzteverbunds mindestens 124 Zivilisten getötet. Dutzende weitere Einwohner seien in al-Suhra im an die Hauptstadt Khartum angrenzenden Bundesstaat al-Dschasira verletzt worden, teilte das Sudanesische Ärztenetzwerk mit. Hunderte Menschen seien vertrieben worden, hieß es. Auch in umliegenden Dörfern habe die RSF in vergangenen Tagen Angriffe verübt, so das Netzwerk. Dabei seien medizinische Einrichtungen und Apotheken sowie Märkte und Geschäfte geplündert worden. In dem Land mit 50 Millionen Einwohnern am Horn von Afrika kämpfen seit April 2023 De-facto-Machthaber Abdel Fattah al-Burhan, der die Armee leitet, und sein früherer Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo, der Chef der RSF, um die Macht.