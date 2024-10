Angesichts verschärfter Konflikte im Kontext mit dem Gaza-Krieg soll es nach Darstellung des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, entsprechende Ansprechpersonen an Hochschulen geben. „Wir sind dieser Tage dabei, Ansprechpersonen zu benennen“, sagte er bei einem Podiumsgespräch an der Freien Universität (FU) Berlin. „Hochschulen und Betriebe müssten wissen, was zu tun ist, wenn Minderheiten unterdrückt werden“, betonte Klein. Als Vorbild nannte er entsprechende Personen bei Polizei und Justiz. Die Behörden müssten personell in der Lage sein, gegen antisemitische Straftaten einzuschreiten. Wichtig sei aber auch, „systemisch“ zu reagieren, um für Antisemitismus zu sensibilisieren. Darum gebe es an allen Generalstaatsanwaltschaften diese Ansprechpartner.