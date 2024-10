Kaum vier Monate lang ist Joe Biden noch im Amt, er erlebt jetzt seine vielleicht schwersten Zeiten als US-Präsident. Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost, Wahlkampf für Kamala Harris, dazu die verheerenden Folgen des Hurrikans Helene im amerikanischen Süden. Der iranische Raketenhagel auf Israel macht die Lage noch explosiver. Die USA unterstützen die Selbstverteidigung Israels, aber keinen Schlag gegen Irans Atomanlagen. „Die Antwort ist Nein“, sagte Biden am Mittwoch. Die israelische Führung gab am Donnerstag bekannt, man wolle „sehr stark“ und „bald“ auf den Angriff reagieren. Das Regime in Teheran warnt.