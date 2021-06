Von Christoph Koopmann, Berlin

Schon der Ort ist ein Symbol für das, was Frank-Walter Steinmeier zu sagen hat. Er ist an diesem Freitag nach Berlin-Karlshorst gekommen, in das Gebäude, das einst der Wehrmacht als Offizierskasino gedient hatte und in dem in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte unterzeichnet wurde, nach sechs Jahren des Mordens. Und am 22. Juni ist es 80 Jahre her, dass Hitlers Schergen die Sowjetunion überfallen haben.