Die ukrainischen Streitkräfte haben nach russischen Angaben in einem groß angelegten Drohnenangriff eine Ölraffinerie in Moskau sowie Kraftwerke angegriffen. Betroffen seien vor allem die die Hauptstadt umgebende gleichnamige Oblast Moskau sowie das benachbarte Twer, erklärten die Behörden am Sonntag. In der Ölraffinerie brach laut Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin ein Feuer aus, das aber eingedämmt werden konnte. Die Flugabwehr hat laut Verteidigungsministerium 158 ukrainische Drohnen abgefangen. Die Ukraine äußerte sich nicht dazu. Ihr Militär hat wiederholt Russlands Energieversorgung und Ölraffinerien ins Visier genommen. Aus Kiew hieß es, die ukrainische Luftwaffe habe in der Nacht zu Sonntag acht von insgesamt elf russischen Kampfdrohnen abgefangen und zerstört. Moskau habe auf die Logistik des Agrarbereiches gezielt, besonders betroffen seien die Regionen Mykolajiw und Sumy gewesen. Reuters