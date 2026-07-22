Zum ersten Mal seit Beginn der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen Iran und den USA ist in Teheran die Flugabwehr wieder aktiv geworden. Im Nordosten der iranischen Hauptstadt schreckte die Flugabwehr viele Bewohner gegen 3.30 Uhr (Ortszeit) aus dem Schlaf. Etwa eine halbe Stunde lang waren dumpfe Detonationen zu hören. Parallel dazu informierte das amerikanische Militär über eine neue Welle von Angriffen auf militärische Ziele in Iran. Kurz darauf herrschte wieder Ruhe – und das US-Militär gab das Ende seiner Angriffswelle bekannt. Irans Streitkräfte feuerten am Mittwoch wieder Raketen auf mit den USA verbündete Staaten in der Region, darunter Jordanien, Kuwait und Bahrain. Das Königreich Jordanien wehrte vier von sechs ballistischen Raketen ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf Militärkreise berichtete. Schäden oder Opfer habe es nicht gegeben. Videos zeigten, wie im Raum der jordanischen Küstenstadt Akaba Rauch aufsteigt. Erst vor wenigen Tagen waren dort Angriffe gemeldet worden.