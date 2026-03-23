US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, in den kommenden fünf Tagen keine Angriffe auf iranische Kraftwerke oder die Energieinfrastruktur zu fliegen. Dies sei das Ergebnis „sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten“ in den vergangenen beiden Tagen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der US-Präsident hatte Iran zuvor mit der Zerstörung seiner Energieanlagen gedroht, sollte das Land nicht binnen 48 Stunden die für die Weltwirtschaft bedeutende Straße von Hormus vollständig und „ohne Drohungen“ öffnen. Diese Frist wäre in der deutschen Nacht zum Dienstag ausgelaufen. Jetzt schrieb Trump von „detaillierten und konstruktiven Gesprächen“, die in dieser Woche fortgesetzt werden sollen. Die Aussetzung der Angriffe stehe unter dem Vorbehalt des Erfolgs weiterer Verhandlungen.