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Krieg gegen IranTrump sagt neuen Angriff ab

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Die USA verzichten laut Präsident Donald Trump unter bestimmten Bedingungen vorerst auf Angriffe auf Iran. Es sei wichtig, schnell eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus und zum Stopp der iranischen Atompläne zu erreichen, schrieb Trump am Samstagabend (Ortszeit) auf ⁠Truth Social. Iran habe um Zeit gebeten, um ein Abkommen auszuhandeln, das zur Wiedereröffnung der Schifffahrtsroute bei Hormus und zum Ende der iranischen „Nuklearbedrohung“ führen würde. Aufgrund dieser Bitte habe er „zugestimmt, den Angriff abzusagen“. Israel schließe sich dieser Verpflichtung an. ‌Israel gab zunächst keine Stellungnahme ab. Die halbamtliche iranische Nachrichtenagentur Mehr berichtete hingegen, Militärvertreter hätten Trumps Behauptung als „Lüge“ zurückgewiesen.

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