Donald Trump hat dem Regime in Teheran für den Fall gedroht, dass dieses weiter Schiffe in der Straße von Hormus beschießt. Die USA würden künftig jedes Mal eine Brücke oder ein Kraftwerk in Iran „bombardieren und zerstören“, so der US-Präsident auf Truth Social. In der Nacht zuvor war zum ersten Mal seit Beginn der jüngsten Eskalation die Flugabwehr in Teheran wieder aktiv geworden. Im Nordosten der iranischen Hauptstadt schreckte die Flugabwehr viele Bewohner gegen 3.30 Uhr (Ortszeit) aus dem Schlaf. Etwa eine halbe Stunde lang waren dumpfe Detonationen zu hören. Parallel dazu informierte das amerikanische Militär über eine neue Welle von Angriffen. Irans Streitkräfte feuerten am Mittwoch wieder Raketen auf mit den USA verbündete Staaten in der Region, darunter Jordanien, Kuwait und Bahrain. Das Königreich Jordanien wehrte vier von sechs ballistischen Raketen ab, wie die staatliche Nachrichtenagentur Petra unter Berufung auf Militärkreise berichtete. Schäden oder Opfer habe es nicht gegeben.