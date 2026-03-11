Der neue Oberste Führer Irans, Modschtaba Chamenei, ist bei gemeinsamen Angriffen Israels und der USA leicht verletzt worden. Das bestätigte ein iranischer Regierungsvertreter. Chamenei könne aber weiterhin seine Aufgaben wahrnehmen. Irans Führung verschärfte die Rhetorik im Konflikt um Rohstofftransporte. „Wir werden niemals zulassen, dass auch nur ein Liter Öl zugunsten der USA, der Zionisten und ihrer Partner durch die Straße von Hormus transportiert wird“, erklärte ein Militärsprecher. Zudem reklamierte die Revolutionsgarde Angriffe auf ein Containerschiff und einen Frachter vor Irans Küste für sich.