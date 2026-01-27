Wenige Tage vor einer neuen Runde von Friedensverhandlungen hat Russland seine Luftangriffe auf die Ukraine massiv verstärkt. Bei nächtlichem Drohnen- und Raketenbeschuss auf die Hafenstadt Odessa und die Metropole Charkiw wurden Behördenangaben vom Dienstag zufolge mindestens zwei Menschen getötet und Dutzende verletzt. Die Angriffe richteten sich erneut gezielt gegen die Energieinfrastruktur des Landes, was zu weitreichenden Stromausfällen führte. Präsident Wolodimir Selenskij verurteilte die Attacken als „brutal“ und warnte vor den Folgen für den diplomatischen Prozess. Für diesen Sonntag sind neue, von den USA vermittelte Gespräche zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern angesetzt.