Die Bundesregierung hat Rumänien nach dem Einschlag einer russischen Drohne Solidarität zugesichert. Dieser zeige einmal mehr Russlands Bereitschaft zur Eskalation, erklärte Kanzler Friedrich Merz auf X. Deutschland stehe an der Seite der Verbündeten: „Wir brauchen eine starke Nato-Präsenz an der Ostflanke.“ Eine russische Drohne hatte in der Stadt Galati nahe der Grenze zur Ukraine ein Hochhaus getroffen. Der Einschlag löste einen Brand in dem Wohnblock aus, zwei Leichtverletzte wurden versorgt, wie das Innenministerium des EU- und Nato-Staats mitteilte. Das Bundesverteidigungsministerium erklärte, es handele sich um „keine Lageänderung“. Die Nato stehe bereit, um das Bündnisterritorium zu verteidigen.