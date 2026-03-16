Moskau ist nach staatlichen Angaben über das Wochenende mit Hunderten Drohnen aus der Ukraine angegriffen worden. Es war demnach der größte Angriff auf die russische Hauptstadt seit mindestens einem Jahr. Insgesamt seien binnen zwei Tagen etwa 250 der unbemannten Fluggeräte mit Kurs auf Moskau abgeschossen worden, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin mit. Am Montagvormittag wurden ‌dann Kiew und das Umland mit Drohnen aus Russland ‌angegriffen. Zahlreiche Explosionen erschütterten die ukrainische Hauptstadt, Trümmerteile schlugen nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko unter anderem im Zentrum und in westlichen Vierteln ein. Berichte über Opfer lagen nicht vor.