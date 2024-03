Ein Taurus-Marschflugkörper am Eurofighter.

Von Constanze von Bullion und Henrike Roßbach, Berlin

Auch nach einem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kehrt in der Debatte um eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine keine Ruhe ein. Nach Äußerungen des britischen Außenministers David Cameron zu einem möglichen Ringtausch von Waffensystemen zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich erhöhten am Wochenende sowohl Vertreter der Ampel als auch der Opposition den Druck auf Scholz, seine ablehnende Haltung zu korrigieren.